Maske, 3G: Diese Änderungen kommen bald auf uns zu

Österreichweit 5107 Neuinfektionen und exakt 1000 Covid-Spitalspatienten

Die etwas mehr als 5100 Neuinfektionen am Donnerstag liegen über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4644 neuen Fällen. Im Krankenhaus lagen am Freitagvormittag laut AGES-Daten exakt 1000 Infizierte, 40 mehr als am Vortag und erstmals seit 5. November wieder ein vierstelliger Wert. 57 der Betroffenen werden auf Intensivstationen betreut, ein Schwerstkranker weniger als am Vortag. Allerdings kamen im Tagesvergleich neun weitere Covid-Tote auf bisher insgesamt 21.225 Pandemieopfer hinzu.