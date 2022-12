Svazek rechnet für Landtagswahl mit Dreikampf

Leicht adaptiertes Team in den Bezirken

Ins Rennen geht Svazek mit einem leicht adaptierten Team. Svazek führt sowohl die Landesliste wie die sechs Bezirkslisten an. An zweiter Stelle setzt die FPÖ in den Bezirken auf großteils bewährte Kräfte: In der Stadt Salzburg sind das LAbg. Andreas Schöppl, im Flachgau LAbg. und Bezirksparteiobmann Andreas Teufl und im Tennengau Bundesrätin und Bezirksparteichefin Marlies Steiner-Wieser.