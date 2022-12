Amerikaner raten: Besuchen Sie nächstes Jahr Graz!

„Unbezahlbar, wenn man für so ein Publikum ein ,bekannter´ Geheimtipp ist“, freut sich Graz-Tourismusboss Dieter Hardt-Stremayr. Und das, ohne dass dafür „auch nur ein Euro“ in die Werbung geflossen sei. „Eine englische Reisejournalistin war bei uns, und es hat ihr einfach so gut gefallen, dass sie dann diese Destination dem US-amerikanischen AFAR-Magazin angeboten hat. Nach Prüfung hat dieses sich der Empfehlung angeschlossen.“