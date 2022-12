„Brauchen mehr ungewöhnliche Helden wie Willow!“

Nach über 30 Jahren geht das magische Abenteuer rund um den Zauberer „Willow Ufgood“ endlich weiter - diesmal in Form einer achtteiligen Miniserie auf Disney+. Schauspieler Warwick Davis schlüpft dafür wieder in eine seiner ersten und bekanntesten Rollen und verzaubert erneut alle Fantasy-Fans. Im Interview mit krone.tv-Moderatorin Annie Müller Martínez teilt Davis, mit welchen Herausforderungen er bei den Dreharbeiten zum Sequel konfrontiert wurde und warum in der heutigen Zeit ein „ungewöhnlicher“ Held wie „Willow“ ein wichtiges Zeichen setzt.