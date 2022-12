Mit der „Krone“ zur Premiere von „Avatar“

Mit der „Krone“ und Cineplexx zur Österreich-Premiere

Mit „Avatar: The Way of the Water“ erreicht das Kinoerlebnis einen neuen Höhepunkt, wenn James Cameron die Zuschauer in dem spektakulären und mitreißenden Action-Abenteuer zurück in die großartige Welt von Pandora entführt. Machen Sie mit beim Gewinnspiel mit und erleben Sie mit krone.tv, krone.at, kronehit und Cineplexx das neue Meisterwerk des Blockbuster-Königs bei der Österreich-Premiere im exklusiven Dolby Cinema Saal im Cineplexx Millennium City vor allen anderen. Einfach bis 12. Dezember das Formular am Ende des Beitrags ausfüllen, und schon machen Sie mit.