„Indiana Jones 5“: Der junge Ford und viel Action

In Premiere-Clip von „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ wird Ford auf einem Pferd von einem Handlanger von Voller gejagt - durch den Festzug in New York, der 1969 nach der erfolgreichen Mondlandung wirklich stattgefunden hatte. Laut Mikkelsen wollen sein Film-Bösewicht und Indiana Jones ein sagenhaftes Artefakt aufspüren, „das die Welt besser machen kann“.