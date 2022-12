Unsere Zweitligisten sind im Minus eng verbunden

Was die Verluste und das negative Eigenkapital betrifft, befindet sich die Austria österreichweit in einer eigenen Dimension. Nach Veröffentlichung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 sorgt aber auch die 2. Liga - Spielwiese der niederösterreichischen Profiklubs - für ein besorgniserregendes Bild. Außer Liefering und der Vienna, die im festgestellten Zeitraum noch Ostligist war, haben alle das Minus als unangenehmen Wegbegleiter. Niederösterreichs Quartett ist in den miesen Bilanzen vorne dabei statt mittendrin . . .