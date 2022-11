Frankreichs WM-Blamage gegen Tunesien

Bittersüßer Sieg für Tunesien am dritten Spieltag der Gruppe D bei der Fußball-WM in Katar: Die „Adler aus Karthago“ setzen sich mit 1:0 gegen den Favoriten Frankreich durch, dennoch müssen sie das Aus in der Gruppenphase einstecken: Die Socceroos aus Australien gewinnen im Parallelspiel überraschend gegen Dänemark mit 1:0 und können so ihr Ticket fürs Achtelfinale lösen. Welches Team in den kommenden Kreuzspielen die besseren Karten hat und was vom heutigen Kracher-Duell Argentinien gegen Polen, wo die Starkicker Messi und Lewandowski aufeinandertreffen, zu erwarten ist, das bespricht Moderatorin Katie Weleba mit Experte Michi Konsel, im zweiten Teil des „Krone“-WM-Studios.