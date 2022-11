Neue Studie: 56.000 Grazer sind armutsgefährdet

Ohne Sozialleistungen wären in der steirischen Landeshauptstadt sogar 95.000 Menschen gefährdet. „Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Unterstützungsmaßnahmen notwendig sind, wenn nicht noch mehr Menschen in finanzielle Schieflage geraten sollen“ stellt Stadtchefin Elke Kahr (KPÖ) am Mittwoch bei der Präsentation der im Auftrag des Sozialamts erstellte Studie zur sozialen Lage in Graz klar.