Im Handel drohen Streiks++Spitze gegen Doskozil

Für Ludwig sei klar: Peter Kaiser habe in Kärnten als Spitzenkandidat kandidiert, er selbst in Wien und Doskozil im Burgenland. Alle drei sind Landeshauptmänner geworden. Er gehe davon aus, dass das auf Bundesebene auch so sein wird. Die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner werde als Spitzenkandidatin antreten und werde wie er hoffe die erste gewählte Frau im Bundeskanzleramt sein.