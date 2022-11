Torfestival bei WM in Katar ++ alpine ÖSV-Asse top

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt’s ein Torspektakel bei Kamerun gegen Serbien, Deutschland hofft nach dem Remis gegen Spanien auf die Wende und starke Ergebnisse der ÖSV-Asse in Lake Louise und Killington - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 28. November.