„Serviam“: Ein Thriller um den rechten Glauben

Der Todeskampf einer Glaubenslüge, die ihre treuen Diener in den Abgrund reißt: „Serviam - ich will dienen“, Ruth Maders Thriller über Einschüchterung und Gewalt in einem katholischen Internat vor 40 Jahren, kommt nach seiner Weltpremiere in Locarno in die heimischen Kinos (ab 2.12.). Gewinnen Sie Tickets für die dramatische Schilderung der Geschichte einer Mädchenschule im Wien der 1980er-Jahre.