SPÖ-interne Debatte über Listenplätze für die Wahl

Themen im Mittelpunkt

SPÖ-Landesparteigeschäftsführer Wolfgang Kocevar stellt dazu auf Anfrage klar: „Die Landesliste wird derzeit gerade fixiert - und am 12. Dezember in den Gremien, Landesparteivorstand bzw. Landesparteirat, beschlossen. Im Anschluss daran wird es eine Pressekonferenz geben, bei der die Landesliste für die Landtagswahl präsentiert wird. Was man bereits dazu sagen kann, ist: Die Landesliste wird zu 100 Prozent den Geschlechter-Reißverschluss umsetzen sowie alle Bezirke, die Referate und Organisationen abbilden.“ Man wolle jedenfalls Themen in den Mittelpunkt stellen und habe daher auch bereits Programme vorgelegt, die das Leben der Niederösterreicher verbessern sollen.