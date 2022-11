So polarisiert Horst Stranig im Eisschützen-Lager

Mit seinem berühmten Kniefall stellte Horst Stranig seinem Klub im Europacup-Finale am Sonntag selbst ein Haxerl. Er rutschte beim Jubel nach dem Ausgleich (der Rottendorf in die Verlängerung gerettet hätte!) über eine Begrenzungslinie, kassierte so eine Strafe und vergab die Chance auf den sechsten Titel für den Verein.