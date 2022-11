Leere Bahnhöfe, volle Straßen - Steiermark steht

Rund 40.000 Pendler sind in der Steiermark von Bahnstreik betroffen. Während also die Bahnhöfe im ganzen Land am Montagmorgen ziemlich verwaist wirken, sind die Straßen voll. Am meisten Geduld brauchen Autofahrer, wenn sie vom Süden in Richtung Graz unterwegs sind. Ab Lebring muss man immer wieder mit Stau rechnen. Der Zeitverlust beträgt gut 50 Minuten. In Graz selbst geht es dann mit Stau und äußerst zähfließendem Verkehr auf der Straßgangerstraße, der Kärntnerstraße, der St. Peter Hauptstraße und der Münzgrabenstraße weiter.