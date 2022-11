Grünwald über Stöger: „Naja, in der Kabine ...“

Vor - noch nicht ganz - zehn Jahren holten sie gemeinsam den bisher letzten Meistertitel für die Wiener Austria. Am achten Tag der WM 2022 in Katar gastieren sie im Doppel als Experten im „Krone“-WM-Studio. Und dabei rennt der Schmäh bestens. Auf die Frage von Moderator Michael Fally, ob er, Grünwald, unter Stögers Führung ab und zu auch unzufrieden war, antwortet dieser schmunzelnd: „Naja, dass man in der Kabine ab und zu über den Trainer redet, ist ganz normal. Manchmal darf man als Trainer halt nicht reingehen in die Kabine, sondern muss weitergehen.“