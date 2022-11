„So ein Grottenkick, wie‘s in Deutschland verkauft wurde, war‘s meiner Meinung nach nicht“, sagt Peter Stöger. Am Tag des großen WM-Krachers Spanien gegen Deutschland ist er mit seinem ehemaligen Schützling Alex Grünwald zu Gast in unserem WM-Studio. Stöger glaubt an eine „positive Gestaltung des Spiels“ der Deutschen. Auch Thema in der Sendung bei Michael Fally: die Aufregung um den Umstand, dass DFB-Coach Hansi Flick - anders als von der FIFA vorgesehen - ohne Spieler an seiner Seite an der Pressekonferenz aufkreuzte. Stöger: „Ich glaube, dass es unnötig ist. Ob da jetzt ein Kicker dabeisitzt oder nicht ...“ Was er und Grünwald außerdem über Joshua Kimmich, Hansi Flick, Leroy Sane, Sergio Busquets und Alvaro Morata zu sagen haben, sehen Sie hier im Video (oben).