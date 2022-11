Snowboarder fällt in Tirol in Gletscherspalte

Ein Deutscher (34) war am Samstag gegen 12.30 Uhr von der Bergstation der Wildspitzenbahn im Skigebiet Pitztaler Gletscher auf der roten Piste mit seinem Snowboard unterwegs. Er verließ jedoch die markierte Piste in Richtung Osten, da er im Tiefschnee abfahren wollte. Doch das „Freeriding“ sollte nicht lange gut gehen. Der Deutsche geriet in steiles, vereistes Gelände, rutschte schlussendlich ab und stürzte in eine Gletscherspalte unter ihm, wo er in einer Tiefe von ca. fünf Metern auf einer Schneebrücke hängen blieb.