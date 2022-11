Stöger über Wales-Star Bale: „Da kommt nix mehr.“

Iran sorgt am zweiten Spieltag der Gruppe B für die nächste Überraschung bei der Weltmeisterschaft in Katar: Der Außenseiter setzen sich in der Nachspielzeit mit dem 2:0 gegen den Favoriten Wales durch. Die Leistung von Star-Kicker Gareth Bale erinnert kaum an alte Glanz-Zeiten, viel wird man von dem Waliser in dieser WM auch nicht mehr sehen - geht es nach „Krone“-WM-Studio-Experte Peter Stöger. Und: Wie bitter für Gastgeber Katar das frühe WM-Aus nach der 1:3 Niederlage gegen den Senegal ist, wieso die Niederlande am Weg ins Achtelfinale noch Gas geben müssen und warum sich England an den USA immer wieder die Zähne ausbeißt - das und noch mehr sehen Sie in Teil 1 des „Krone“-WM-Studios mit Moderatorin Katie Weleba und den Experten Michi Konsel und Peter Stöger.