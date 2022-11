Berufs-WM ist vorbei: Ein Finale, viele Fragen

Seit Mittwoch kämpften Teilnehmer aus der ganzen Welt in sieben Kategorien um den Sieg. Fachkraft-Talente mussten am Radlader, im Chemielabor oder am Computer Probleme aus der Berufswelt lösen. Hilfestellungen gab es keine. Strenge Juroren überwachten das Geschehen, vergaben Punkte und kürten die Sieger. Mit dabei waren auch acht Österreicher – die „Krone“ berichtete. Der Salzburger Killian Wallner kämpfte in der Kategorie Land- und Baumaschinentechnik um die Goldmedaille.