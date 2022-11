90.000 Lichter leuchten nur für die kranke Emilia

Es ist eine Chronologie, die jeden erschüttert: Am 3. April 2021 wurde bei der fünfjährigen Emilia aus dem Bezirk Melk ein bösartiger Hirntumor entfernt. Am 19. April fuhr die Kleine mit Mama, Papa und ihrem Bruder nach Deutschland, mehrere Wochen Strahlentherapie standen auf dem Programm. Am 21. Mai verlor das Mädchen schließlich all ihre Haare. Am 18. Juni kam Emilia zurück nach Hause, alle sechs Wochen eine Chemo. „Es war ein harter Kampf. Aber es sah gut aus“, erzählt die Familie.