Helmut Binder: Ein Mann, der alle Register zieht

Die dort tätigen legendären Musikpädagogen Aldo Kremmel und Günther Fetz gaben dem Rohdiamanten den ersten Schliff. „Sie waren strenge, aber auch gute Lehrer und zählen noch immer zu meinen Vorbildern“, sagt der 1961 in Bregenz geborene Ausnahmekönner. Spätestens nachdem er als 15-Jähriger mit Weltstar Friedrich Gulda improvisieren konnte, war abzusehen, dass Helmut eine musikalische Berufslaufbahn einschlagen würde. „Ich wollte aber seit jeher auch unterrichten und nie ausschließlich Musiker sein“, stellte der Sohn eines Lehrerehepaars klar. Er ließ diesen Worten Taten folgen. Nach dem Studium für Klavier und Orgel bat ihn Guntram Simma an die Musikschule Dornbirn, wo er noch heute unterrichtet. Zudem gibt er sein Können an der Orgel seit 2010 in der „Stella Privathochschule für Musik“ in Feldkirch an die nächsten Generationen weiter.