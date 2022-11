Brasilien mit Traumstart ++ Auftakt für Speed-Asse

Brasilien gelingt ein Traumstart bei der FIFA Weltmeisterschaft in Katar, der Iran feiert am 2. Gruppenspieltag einen Sieg gegen Wales und im alpinen Ski-Weltcup geht’s heute für die Speed-Herren mit der ersten Abfahrt der Saison in Lake Louise los - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 25. November.