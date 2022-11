„Wird Fiasko, wenn man Emiraten Erfolg überlässt“

Dass die COP28 im nächsten Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, ein großer Öl- und Gasförderstaat, „hört sich ein bisschen wie ein schlechter Witz an“, so Hammer. Es sei heuer in Ägypten schon schwer gewesen. Hammer plädiert dafür, dass eine „Koalition der Willigen“ geformt werde, von Ländern, die wohlhabend sind und etwas zu sagen haben in der internationalen Diplomatie. „Wenn man den Emiraten überlässt, dass das ein Erfolg wird, wird es ein Fiasko.“