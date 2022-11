Margot Robbie trank vor Nacktdreh Tequila-Shots

Das Nervenflattern sei aber nicht nur dem Umstand geschuldet gewesen, dass sie fast nichts anhatte, fuhr Robbie fort. "Ehrlich gesagt, ich weiß, es klingt jetzt dämlich, aber weil ich wusste, wie groß dieser Film werden würde, dachte ich mir in diesem Moment, ,Niemand wird mich in diesem Film bemerken‘. Es schien mir so, als ob es egal wäre, was ich in diesem Film tun werde, weil ohnehin jeder auf Leo und alles andere fokussiert sein wird. Und ich dachte mir, ,Ich werde unter dem Radar fliegen‘.“