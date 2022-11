Holzleitner (SPÖ): „Sind das Land der Femizide!“

Am 25. November findet jährlich der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen und Mädchen statt. An dem Tag startet außerdem die Kampagne Orange the World, die bis zum 10. Dezember geht, dem Internationalen Menschenrechtstag. Während dieser „16 Tage gegen Gewalt“ werden weltweit Gebäude orange beleuchtet, um ein sichtbares Zeichen zu setzen und es finden diverse Aktionen und Kundgebungen statt, die auf das Problem aufmerksam machen sollen. Gewalt an Frauen ist bei weitem kein Einzelfall: In Österreich erlebt laut aktuellen Erhebungen jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder psychische Gewalt, EU-weit ist es sogar jede dritte Frau. Es besteht also dringender Handlungsbedarf!