Mariah Carey: Fan-Frust nach Thanksgiving-Auftritt

In einem knallengen, roten Tüllkleid im Mermaid-Schnitt, einem Regenschirm in der Hand und einem Krönchen auf dem Kopf trällerte Mariah Carey am Donnerstag bei einer Thanksgiving-Parade in Manhattan ihren Weihnachtshit „All I Want For Christmas Is You“, während um sie herum zahlreiche Tänzer wirbelten und Vorweihnachtsstimmung verbreiteten.