Kapfenberg könnte eine neue Chance kriegen

Fußball-Zweitligist Kapfenberg ist über Winter am letzten Platz der Liga. Neuesten Gerüchten zufolge könnte sich allerdings eine neue Chance für die Obersteirer auftun, es soll zu Kontakten mit einem potenziellen neuen Geldgeber gegeben haben. Der Mann, der Interesse an Kapfenberg (und an mancher Liegenschaft) haben soll, ist kein Unbekannter in Österreich.