Polier nach tödlicher Gasexplosion verurteilt

Gas trat in Wohnhaus ein

Der Anlass, der Herrn B. vor Gericht brachte, ist ein tragischer. Am 11. März war er verantwortlicher Polier auf jener Baustelle in Dürnkrut (NÖ), auf der ein Bagger im Erdreich bei Kanalgrabungsarbeiten eine Gasleitung traf. Zwei Tage später kam es zu einer verheerenden Explosion in einem nahegelegenen Haus, in welches das ausgetretene Gas eingedrungen war. Eine 66-jährige Bewohnerin war nach der Detonation zunächst ansprechbar, verstarb jedoch am 27. April an den Folgen der schweren Brandverletzungen.