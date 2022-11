Almdudler-Erfolgsstory kommt als Comicstrip

Die Almdudler-Erfolgsstory war schon bisher einmalig: Die Kräuterlimonade war einst das Hochzeitsgeschenk des Firmengründers an seine Frau, daraus ist in 65 Jahren ein spektakulärer Aufstieg geworden. Mit dem Slogan „Wenn die kan Almdudler hab‘ n, geh i wieder ham“, 1986 aufgenommen in einer Bar in Manhattan, begann eine Markenbeliebtheit, die bis heute anhält.