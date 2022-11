„Ich werde aus diesem Tief wieder raus kommen“

Weshalb es „Ossi“ nach Gesprächen mit Sportchef Manuel Ortlechner und „Head of Goalkeeping“ Franz Gruber zurück zu Ex-Klub Austria zog: „Ich darf mich bei den Violets fithalten, trainiere siebenmal die Woche und schlüpfte beim Testspiel sogar wieder in die violette Wäsche. Da wurden alte Erinnerungen wach!“ Für die Austria lief der Ex-U21-Goalie 57-mal in der Bundesliga auf, dazu sechsmal in der Europa League - das letzte Mal spielte Osman eine Partie im Profi-Bereich, aber im Juli 2020: „Spielst du nicht, bist du schnell vergessen. Ich komme aus diesem Tief wieder raus, gebe mich nicht auf und bin auch überzeugt, dass ein gutes Angebot kommt!“Lukas Schneider