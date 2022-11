Konsel: „Wichtig, dass man Statements setzt“

Deutschland zeigt beim Auftaktspiel der Weltmeisterschaft in Katar Rückgrat mit einer Protest-Geste gegen die Sanktionen der FIFA. Solche Aktionen seien wichtig, so Experte Michael Konsel. Dennoch muss der vierfache Weltmeister nach dem Anpfiff die 2:1 Niederlage gegen Japan einstecken. Nach dem Erfolg Saudi-Arabiens gegen Argentinien die nächste große Überraschung der WM 2022! Bei Frankreich ist mit Lucas Hernandez der nächste Ausfall zu beklagen. Wie der französische Kader, dem Spieler mit einem Gesamt-Marktwert von knapp 300 Millionen Euro verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen, das kompensieren wird, das bespricht Moderatorin Katie Weleba in der heutigen Ausgabe des „Krone“-WM-Studios mit den Experten Michi Konsel und Peter Stöger. Teil 2 der großen „Krone“-Anaylse.