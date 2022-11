Deutschlands WM-Blamage ++ Ronaldo verlässt ManU

Deutschlands Träume vom fünften Weltmeistertitel erhalten von Japan einen ordentlichen Dämpfer bei der WM 2022 in Katar: Trotz Favoriten-Rolle und Führung bis zur 75. Minute, kann sich die Elf von Hansi Flick am Mittwoch nicht durchsetzen, die 1:2 Niederlage markiert eine blamable Leistung. Vor Anpfiff zeigt das Deutsche Nationalteam aber mit einer ganz bestimmten Aktion Haltung - das Foto sehen Sie in der heutigen Ausgabe der krone Sport-News. Außerdem erfahren Sie welche Teams nach Ronaldos Abgang bei Manchester United Interesse an dem Portugiesen zeigen und Sie sehen, bei Moderatorin Katie Weleba, was Österreichs Basketball-Studenten-Mannschaften in der ACSL, der Austrian College Sports League, am Court erleben.