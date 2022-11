Lenkerin verliert Kontrolle und stürzt über Abhang

Eine Pkw-Lenkerin (20) verlor am Mittwoch auf der Brennerstraße B182 bei Gries am Brenner die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte daraufhin einen Abhang hinunter. Sie kam schließlich zum Stillstand, indem sie mit einem Holzdepot kollidierte. Die Lenkerin wurde schwer verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.