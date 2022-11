Frauenhaus: „Wir bieten einen Rückzugsort“

Eva (Name geändert), 37, Ex-Bewohnerin

„Ich lebe seit fünf Jahren in Österreich, nachdem ich mit meinem Mann und meinen Kindern aus dem Irak geflüchtet bin. Sie sind acht und elf Jahre alt. Wir haben schon immer viel gestritten, aber vor zwei Jahren ist es eskaliert. Die Kinder und ich hatten große Angst. Über das Jugendamt habe ich vom Frauenhaus erfahren. Zuerst war es schwierig für mich, alles zurückzulassen. Aber sobald wir hier waren, habe ich gesehen, wie gut es den Kindern geht. Meinen Mann vor Gericht zu sehen war schwer. Ich habe mich von ihm getrennt - aber das versteht er noch immer nicht ganz. Seit kurzem wohnen wir in einer Übergangswohnung. Jetzt will ich endlich wieder als Bauingenieurin arbeiten, selbstständig sein und ohne Gewalt und Angst leben.“