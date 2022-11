Sammelaktion für Speiseöl läuft wie geschmiert

Millionen-Kosten durch falsche Entsorgung

„Zuvor wurden die Öle meistens über Toiletten und Spülbecken in die Kanalisation gekippt, ein großes Übel für die Leitungen“, so Anton Pfeifer, Präsident vom Gemeindeverband im Bezirk Krems. Auch heute noch verursacht nicht fachgerecht entsorgtes Speiseöl Reinigungskosten von mehr als 2,4 Millionen Euro in Niederösterreich. Altöl sammeln macht doppelt und dreifach Sinn: Aus den seit 2002 rund 19 Millionen gesammelten Litern wurde und wird Biodiesel erzeugt.