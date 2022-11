Pferd stürzt und fällt auf Reitlehrerin (40)

Reitunfall in Ebbs! Gegen 10.05 Uhr am Dienstag ereignete sich der Arbeitsunfall mit einem Pferd in der Tiroler Gemeinde Ebbs. Eine erfahrene Pferdetrainerin und Reitlehrerin (40) führte Trainings- und Vorbereitungseinheiten mit einem Pferd für einen bevorstehenden Wettkampf durch. Doch beim Rückwärtsgehen verlor das Pferd plötzlich das Gleichgewicht, woraufhin die Reiterin zu Boden stürzte. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben: Das Pferd stürzte ebenso, und zwar auf die Trainerin. Bei ihrer Trainingseinheit verwendete die Reitlehrerin keinerlei Schutzausrüstung. Sie wurde mit erheblichen Verletzungen ins das Krankenhaus Kufstein gebracht.