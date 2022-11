Wieder mögliche Baustellen-Gefahr für den SV Horn

Ob Riederer auch ab Jänner weiter die Profis betreut, oder zu den Amateuren zurückkehrt, steht nach wie vor in den Sternen. Freitag tagte die Klubführung, wurde das Thema Chefcoach nur am Rande angeschnitten. Der Verein hat momentan offenbar andere Prioritäten. Fakt ist, dass Ex-Obmann Robert Mang in führender Rolle zurückkehren und als Hauptgeldgeber auch die Letztentscheidungen haben wird. Nicht nur in Sachen Trainer, sondern etwa auch in Sachen Geschäftsführer. Andreas Zinkel ist bekanntlich alles andere als unumstritten . . .