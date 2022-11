Die Fußball-WM in Katar hat das Thema der Menschenrechte ins mediale Rampenlicht gerückt. Thematisiert wurden sie auch in der Asylpolitik, als sich zahlreiche ÖVP-Politiker für eine Überarbeitung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ausgesprochen haben. „Es ist peinlich, hier zuzusehen“, sagt Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, mit Blick auf die Flüchtlingsunterbringungen. Und zu Katar: „Gesunde Menschen kommen mit dem Sarg heim“. Im Live-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter fordert sie von der FIFA ein finanzielles „Mindestmaß an Gerechtigkeit“. In Zahlen gegossen, seien das 440 Millionen Euro an Entschädigung.