40 Fischotter pro Jahr zur Entnahme freigegeben

Verantwortlichen sind sich einig

„Die Population des Fischotters hat sich in den letzten Jahren so stark entwickelt, dass nun Maßnahmen getroffen werden können und müssen, um ernste Schäden zu vermeiden. Natürlich haben wir in der Verordnung auf der strengen FFH-Richtlinie basierende Auflagen verankert, um den Bestand an Fischottern weiterhin nachhaltig abzusichern“, so die zuständige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ).