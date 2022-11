Liz Taylor: Schock-Enthüllungen über ihre 7. Ehe

Von Eddie Fisher bis Richard Burton - über ihre besonders turbulenten Ehen wurde viel geschrieben. Doch in einer neuen Biografie wird eine Ehe von Elizabeth Taylor genauer beleuchtet, über die bislang nur weniger bekannt ist - ihre siebte. 1976 hatte die Hollywood-Legende den konservativen Senator John Warner geheiratet. Laut „Elizabeth Taylor: The Grit and Glamour of an Icon“ war sie als Politikergattin so unglücklich, dass sie alkohol- und medikamentensüchtig wurde und ihre berühmte Figur verlor.