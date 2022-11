Kärntens Händler rüsten sich für großen Ansturm

Der Black Friday ist in den USA traditionell der umsatzstärkste Einkaufstag des Jahres. Mittlerweile stürmen auch bei uns die Kunden scharenweise die Geschäfte und lassen die Internetverbindungen glühen. Mit vielversprechenden Rabatten soll Appetit auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft gemacht werden. Kommenden Freitag ist es wieder so weit. Und um den Kaufrausch am Wochenende nicht abrupt enden zu lassen, hängen die Händler auch gleich noch den Cyber Monday an. Laut Umfrage werden an diesen Schnäppchentagen pro Kopf im Durchschnitt 297 Euro investiert. Kärnten liegt in dieser Wertung vorn: Bei uns ist jeder Käufer sogar bereit, 357 Euro auszugeben.