Steiermark-Comeback nach 15 Jahren perfekt

Mit den Layjet Open kehrt die Challenger-Serie im nächsten Jahr in die Grüne Mark zurück! Das 125er-Turnier in Bad Waltersdorf wird 2023 das drittgrößte Turnier nach Wien und Kitzbühel in Österreich sein. „Ein besonderer Tag für den steirischen Tennis-Sport“, freut sich Verbandspräsidentin Barbara Muhr.