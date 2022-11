Mutmaßlicher Millionen-Betrüger wird ausgeliefert

„Wir haben die Auslieferung des Verdächtigen in die Ukraine beantragt“, bestätigt Marcus Neher von der Salzburger Staatsanwaltschaft. Er sitzt bereits in der Justizanstalt in Puch – das Landesgericht hat die Auslieferungshaft bereits am Sonntag verhängt, heißt es von Sprecher Peter Egger. Doch was wird ihm konkret vorgeworfen: Laut „Krone“-Infos soll der 34-Jährige im Sommer 2021 von drei Ukrainern Darlehen in Höhe von rund sechs Millionen Euro erhalten haben – das Geld soll aber eingesteckt und nicht zurückgezahlt haben. „Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe. Er selbst gibt an, aufgrund derselben Vorwürfe bereits freigesprochen worden zu sein“, erklärt Verteidiger Kurt Jelinek, der mit Anwaltskollegen Lukas Kollmann den 34-Jährigen vertritt. Der Ukrainer könnte noch Beschwerde gegen die Auslieferung einreichen.