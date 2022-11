„Ich gehe“ - eine Ankündigung schockt Fußball-Linz

„Das engt uns in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten massiv ein“, war auch aus dem Umfeld von BW Linz zu hören. Und dazu, dass das Klima zwischen dem Rathaus und Reiter seither eher eisig sein soll. Trotzdem wäre es zu billig, der Stadt Linz den „schwarzen Peter“ in die Schuhe zu schieben. Denn Reiter wirkte zuletzt auch immer mehr ausgelaugt, was auch mit dem kleinen Führungsteam des Klubs zu tun hat. Außerdem machte ihm das tägliche Pendeln von Ried nach Linz und retour ebenfalls müde. Weshalb er sich am Wochenende entschied: „Ich gehe - in die Pension . . . “ Mit Ende des heurigen Jahres als Geschäftsführer, mit Ende Jänner erfolgt der Abgang beim Klub. Für den der bald 62-Jährige aber noch bis zur Stadion-Eröffnung im Sommer ehrenamtlich arbeiten wird. Trotzdem steht fest: Die Lücke, die Reiter hinterlässt, ist kaum zu füllen . . .