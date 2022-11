Autolenker mit gestohlenen Taferln unterwegs

In der Nacht auf Montag, gegen 1 Uhr wurde der 26-Jährige in der Stadt Salzburg angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln vor wenigen Wochen in der Stadt Salzburg gestohlen wurden. Der Österreicher hatte außerdem keine Lenkberechtigung und auch das Fahrzeug war behördlich nicht zugelassen.