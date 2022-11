Kosmetikerin will auch Krebskranken helfen

„Vor allem krebserkrankte Personen haben beispielsweise durch Chemotherapien oft mit Pigmentstörungen im Gesicht zu kämpfen“, erklärt die Unternehmerin. „Ich will ihnen wenigstens diese Last abnehmen und Schäden im Gesicht, an Lippen, Augenbrauen aber auch durch eine Wimpernbehandlung abnehmen.“ Und zwar kostenlos. In ihrem Studio MS Professional Beauty in Klagenfurt bietet die 26-Jährige diese Behandlung an. „Die Aktion ist nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern dauerhaft“, fügt die Familienmama, die einfach Gutes tun will, hinzu.