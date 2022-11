Zeller Eisbären lieben die eigene Scholle

Siegesserie gerissen

Nicht so gut lief es für die RB Juniors. Die Levijoki-Crew mussten sich nach sechs Siegen in Serie geschlagen geben, verlor in Gröden mit 2:5. Sinn und Kapitän Nikolaus Heigl trafen für die Jungbullen. „Wir hatten das Momentum. Eine dumme Strafe brachte den dritten Gegentreffer und dann war es schwer, zurückzukommen. Mehr war heute nicht drinnen“, resümierte der Coach.