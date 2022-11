Fichte aus Admont erstrahlt in vollem Glanz

„Mit dem Christbaum steht heuer am Wiener Rathausplatz ein Stück Steiermark im Blickpunkt. Wir sind stolz, wieder Teil dieser jahrzehntealten Tradition zu sein, und ich hoffe, dass die Besucher des Christkindlmarktes - gerade in dieser krisenbehafteten Zeit - viel Freude mit der Fichte aus Admont haben“, ergänzte der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler. „Die Steiermark ist in den nächsten Monaten mit einem einzigartigen Dreiklang in Wien vertreten: Der Christbaum, der Steiermark-Frühling und der Pavillon der Steiermark-Schau rücken das grüne Herz Österreichs in der Bundeshauptstadt in den Fokus.“