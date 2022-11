„Die kahle Sängerin“: Absurder Tanz, leere Hüllen

Slapsick und Zurückhaltung

Während Beatrice Frey sich noch am ehesten zurückhält und dadurch ein wenig an Authentizität einbüßt, sorgt Katrija Lehmann als Dienstmädchen mit Slapstick-Einlagen für Lacher. Genauso grandios wie ihr „Feuer“-Gedicht ist Raphael Muffs Abhandlung von Verwandtschaftsverhältnissen – und natürlich sein Auftritt, denn der Feuerwehrmann kommt via Schlauch auf die Bühne.